Мужчину раздавил грузовой лифт на предприятии в Татарстане

СЕГОДНЯ 18:35 2018-08-29T18:35:21+03:00

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Утром 28 августа в цехе литейного завода ПАО «КАМАЗа» 39-летний Павел Петухов ремонтировал лифт. Заявку на неисправность грузового подъемника он получил накануне. Мужчина делал все как обычно, соблюдая технику безопасности. Проникнув шахту лифта начал производить ремонтные работы.

В какой то момент платформа начала опускаться, а затем резко сорвалась и придавила работника. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Следственными органами СКР по РТ проводится доследственная проверка.В завершении нее будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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