2018-08-29T18:35:21+03:00
Происшествия

Мужчину раздавил грузовой лифт на предприятии в Татарстане

39-летний рабочий погиб до приезда спасателей
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: Chelyabinsk.ruФото: Chelyabinsk.ru
Изменить размер текста:

Утром 28 августа в цехе литейного завода ПАО «КАМАЗа» 39-летний Павел Петухов ремонтировал лифт. Заявку на неисправность грузового подъемника он получил накануне. Мужчина делал все как обычно, соблюдая технику безопасности. Проникнув шахту лифта начал производить ремонтные работы.

В какой то момент платформа начала опускаться, а затем резко сорвалась и придавила работника. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Следственными органами СКР по РТ проводится доследственная проверка.В завершении нее будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День города и республики в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Нетрезвый мужчина за рулем чужого авто попытался скрыться с места аварии в Казани
Купить спиртное в Йошкар-Оле 1 сентября можно будет только в кафе или барах
Татарстанские физруки пройдут курсы повышения квалификации и переподготовки
Количество автомобильных штрафов в Чувашии выросло на 62%
Казанское предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей за незаконную свалку
В Чувашии водитель ВАЗа погиб, вылетев в кювет
Во время пожара на фабрике в Казани эвакуировали 22 человека
В Татарстане при непонятных обстоятельствах погиб десятимесячный младенец
На питание пациентов "Госпиталя военных ветеранов" в Казани потратят 5,6 миллионов рублей
1 сентября в Йошкар-Оле перекроют дороги и запретят парковаться на двух улицах
Жители Казани смогут бесплатно привить домашних животных
Пионерское озеро в Нижнекамске чистили школьники, дачники и страховые агенты
В казанском поселке Юдино появится ледовый дворец
ВТБ Страхование: спрос на программы страхования детей вырос в 2,3 раза
День республики-2018 в Нижнекамске: как будут работать городские автобусы
Прокуратура обязала детсад в Казани перевесить флаг России
Отделение КПРФ Татарстана подали заявку на проведение референдума о пенсионной реформе
В Чебоксарах построят новый детский сад за 151 миллион рублей
Казанцы смогут дважды в неделю летать в Краснодар
На служебных собак МВД по Татарстану потратят 2,6 миллиона рублей
Джанаев и Байрамян не помогут "Рубину" в матче с "Ростовом"
Житель Марий Эл шантажировал мужчину из Чувашии его интимными фотографиями
Жители Набережных Челнов массово опоздали на работу из-за остановки трамваев
Минниханов вручил ключи от ста машин главам сел и городов Татарстана