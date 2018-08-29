Нетрезвый мужчина за рулем чужого авто попытался скрыться с места аварии в Казани
Рано утром 29 августа спортивный автомобиль «Хендай Генесис» на большой скорости вылетел с проезжей части и врезался в бетонное основание моста на проспекте Победы. Мужчина, находившийся в салоне получил незначительные удары и ссадины. Его спасла боковая подушка безопасности.
Почти сразу он начал вести себя неадекватно. К появлению полицейских он попытался сбежать с места ДТП, бросив поврежденный автомобиль. Когда сотрудники полиции его поймали, им пришлось одеть на виновника аварии наручники. Все это время мужчина истошно кричал и просил сотрудников органов перестать его бить. По словам очевидцев мужчина был сильно пьян.
На требование инспектора он не смог предьявить документы на автомобиль, сказав, что он принадлежит его близкой подруге и девушка разрешила парню взять ее автомобиль. Молодой человек оказался прежде судим, поэтому у инспекторов был повод не доверять ему.
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