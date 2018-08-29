Во время пожара на фабрике в Казани эвакуировали 22 человека

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-29T17:20:53+03:00

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Днем 29 августа загорелся один из цехов кожевенного завода на улице Гладилова в Казани. К приезду спасателей огонь распространился на 200 квадратных метров. Руководство завода позаботилось об эвакуации 22 сотрудников предприятия. Одному из них понадобилась помощь медиков - у женщины случился нервный срыв. За час пожарные расчеты справились с возгоранием. На тот момент черные клубы дыма были видны со всех точек города.

Как выяснилось позднее – возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности во время проведения сварочных работ на втором этаже. В 10:45, когда сотрудников не было в производственном помещении загорелся станок на котом проходила покраска кожаных изделий. Огонь перекинулся на стену, затем на крышу. Из-за сложности тушения помещений пожарным пришлось воспользоваться телескопической лестницей. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.

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