2018-08-29T17:07:31+03:00
Происшествия

В Татарстане при непонятных обстоятельствах погиб десятимесячный младенец

Бездыханное тело ребенка ночью обнаружили в кроватке
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В Нижнекамске ночью обнаружили тело ребенка без признаков жизни в его кроватке. Спасатели не моли получить ответ на вопрос родителям - что же произошло.

Как рассказала мать ребенка, вечером она уложила его спать, а когда подошла в два часа ночи чтобы покормить младенца - ребенок уже не дышал.

По словам следователей СУ СК по Нижнекамску, десятимесячный ребенок без присмотра родителей закутался в одеяло и задохнулся. У ребенка были закрыты дыхательные пути из-за чего он не получил воздух и погиб.

Родители малыша характеризуются соседями и родственниками с положительной стороны. Следователи называют трагедию несчастным случаем.

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