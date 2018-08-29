2018-08-29T19:28:06+03:00
Общество

Купить спиртное в Йошкар-Оле 1 сентября можно будет только в кафе или барах

В магазинах торговля алкоголем будет запрещена
Владимир КРУПСКИЙ
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На кафе запрет торговли спиртным не распространяется.На кафе запрет торговли спиртным не распространяется.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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День знаний в Йошкар-Оле будет безалкогольным. Дело в том, что, согласно закону «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Марий Эл», в столице Марий Эл запрещено продавать спиртное в течение 4 дней - 25 января (День российского студенчества); 1 июня (Международный день защиты детей); 27 июня (День молодежи); 1 сентября (День знаний).

Таким образом, желающим отметить наступление осени чем-нибудь спртосодержащим, придется идти в кафе, рестораны или бары. На заведения общественного питания запреты не распространяются. так что там торговать спиртным можно.

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