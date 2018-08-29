Количество автомобильных штрафов в Чувашии выросло на 62%

СЕГОДНЯ 18:52 2018-08-29T18:52:07+03:00

Если в 2017 году за семь месяцев произошло 285,7 тысяч нарушений правил дорожного движения, то в этом году их уже 463,7 тысяч

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Стало известно, что за семь месяцев 2018 года на дорогах Чувашии произошло уже 463 718 нарушений правил дорожного движения со стороны автомобилистов. Это на 62% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Тогда, число штрафов за несоблюдение ПДД составило 285 732. Такие данные приводит Управление автомобильных дорог Чувашской республики. Причины столь сильного повышения количества нарушений учреждением не уточняются.

На данный момент найти автомобилистов-лихачей в республике сотрудникам ГИБДД помогают 151 стационарный комплекс фотовидеофиксации и 27 передвижных.

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