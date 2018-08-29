Казанское предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей за незаконную свалку
Навал мусора был обнаружен специалистами Министерства экологии Татарстана на территории одного из торговых предприятий Казани. Площадь незаконной свалки составила 33 квадратных метра. Здесь были и строительные отходы, и ящики, и полиэтилен, и лом черных металлов.
Сейчас организация уже убралась на своей территории, но это не освободит их от ответственности. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления на директора предприятия уже наложен штраф в размере ста тысяч рублей.
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