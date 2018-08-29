Казанское предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей за незаконную свалку

СЕГОДНЯ 18:16 2018-08-29T18:16:14+03:00

На территории торговой организации было найдено 33 квадратных метра строительных отходов, ящиков, полиэтилена и лома черных металлов

Изменить размер текста: A A

Навал мусора был обнаружен специалистами Министерства экологии Татарстана на территории одного из торговых предприятий Казани. Площадь незаконной свалки составила 33 квадратных метра. Здесь были и строительные отходы, и ящики, и полиэтилен, и лом черных металлов.

Сейчас организация уже убралась на своей территории, но это не освободит их от ответственности. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления на директора предприятия уже наложен штраф в размере ста тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города-2018 и День республики в Казани: полная программа празднования и откуда лучше смотреть салют (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»