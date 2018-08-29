2018-08-29T18:16:14+03:00
Общество

Казанское предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей за незаконную свалку

На территории торговой организации было найдено 33 квадратных метра строительных отходов, ящиков, полиэтилена и лома черных металлов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики ТатарстанФото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики Татарстан
Изменить размер текста:

Навал мусора был обнаружен специалистами Министерства экологии Татарстана на территории одного из торговых предприятий Казани. Площадь незаконной свалки составила 33 квадратных метра. Здесь были и строительные отходы, и ящики, и полиэтилен, и лом черных металлов.

Сейчас организация уже убралась на своей территории, но это не освободит их от ответственности. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления на директора предприятия уже наложен штраф в размере ста тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города-2018 и День республики в Казани: полная программа празднования и откуда лучше смотреть салют (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День города и республики в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Нетрезвый мужчина за рулем чужого авто попытался скрыться с места аварии в Казани
Купить спиртное в Йошкар-Оле 1 сентября можно будет только в кафе или барах
Татарстанские физруки пройдут курсы повышения квалификации и переподготовки
Количество автомобильных штрафов в Чувашии выросло на 62%
Мужчину раздавил грузовой лифт на предприятии в Татарстане
В Чувашии водитель ВАЗа погиб, вылетев в кювет
Во время пожара на фабрике в Казани эвакуировали 22 человека
В Татарстане при непонятных обстоятельствах погиб десятимесячный младенец
На питание пациентов "Госпиталя военных ветеранов" в Казани потратят 5,6 миллионов рублей
1 сентября в Йошкар-Оле перекроют дороги и запретят парковаться на двух улицах
Жители Казани смогут бесплатно привить домашних животных
Пионерское озеро в Нижнекамске чистили школьники, дачники и страховые агенты
В казанском поселке Юдино появится ледовый дворец
ВТБ Страхование: спрос на программы страхования детей вырос в 2,3 раза
День республики-2018 в Нижнекамске: как будут работать городские автобусы
Прокуратура обязала детсад в Казани перевесить флаг России
Отделение КПРФ Татарстана подали заявку на проведение референдума о пенсионной реформе
В Чебоксарах построят новый детский сад за 151 миллион рублей
Казанцы смогут дважды в неделю летать в Краснодар
На служебных собак МВД по Татарстану потратят 2,6 миллиона рублей
Джанаев и Байрамян не помогут "Рубину" в матче с "Ростовом"
Житель Марий Эл шантажировал мужчину из Чувашии его интимными фотографиями
Жители Набережных Челнов массово опоздали на работу из-за остановки трамваев
Минниханов вручил ключи от ста машин главам сел и городов Татарстана