Жители Казани смогут бесплатно привить домашних животных

СЕГОДНЯ 16:04 2018-08-29T16:05:27+03:00

Акция будет действовать несколько выходных подряд

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С 22 сентября по 7 октября жители частного сектора Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани смогут бесплатно привить своих домашних животных против бешенства.

Вакцинировать собак, кошек и других домашних животных можно по следующим адресам:

22 сентября с 9.00 до 11.00 в поселке Кадышево, улица Калинина,1 (у почты);

22 сентября с 9.00 до 10.00 в поселке Голубое Озеро (подворно);

23 сентября с 9.00 до 11.00 в поселке Крутушка (у котельной);

23 сентября с 9.00 до 12.00 в поселке Северный (на перекрестке улиц Давыдова и Литвинова);

29 сентября с 9.00 до 11.00 в поселке Щербаково, улица Дачная (у памятника);

29 сентября с 9.00 до 12.00 в поселке Борисоглебское (у церкви);

29 сентября с 9.00 до 12.00 в поселке Северный (на перекрестке улиц Центрально-Мариупольская и Литвинова);

30 сентября с 9.00 до 11.00 в поселке Северный, улица 1-я Муромская,33а;

30 сентября с 9.00 до 10.00 в поселке Брикетный;

30 сентября с 10.00 до 11.00 в поселке Дружба;

6 и 7 октября - резервные дни.

Бессрочно: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 в поселке Сухая Река, улица Малая Заречная,15 (у почты); понедельник-пятница с 8.00 до 18.00, суббота и воскресенье с 9.00 до 14.00 УВЛ Авиастроительного района, улица Побежимова,2.