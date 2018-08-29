2018-08-29T16:20:45+03:00
Общество

1 сентября в Йошкар-Оле перекроют дороги и запретят парковаться на двух улицах

Причина всему - торжественное шествие в честь Дня знаний
Владимир КРУПСКИЙ
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Парковку ограничат еще 31 августа.Парковку ограничат еще 31 августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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1 сентября в Йошкар-Оле состоится шествие, посвященное Дню знаний. В связи с этим, в городе перекроют движение по ряду улиц.

Так, с 8:00 до 10:00 будет ограничено движение для всех видов транспортных средств по улице Кремлевская (на участке от улицы Рябинина до улицы Первомайской), по улице Первомайской (на участке от улицы Кремлевской до Ленинского проспекта), по Ленинскому проспекту (на участке от улицы Первомайской до проспекта Гагарина).

Кроме того, в столице Марий Эл будет ограничена остановка и стоянка для всех видов транспорта с 16:00 31 августа до 10:00 1 сентября по улице Кремлевская (на участке от улицы Рябинина до улицы Первомайской) и по Ленинскому проспекту (на участке от улицы Первомайской до проспекта Гагарина).

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