В День города и республики в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Гидрометцентр предупреждает жителей Татарстана о том, что 30 августа погода в республике ухудшится. Так, местами, преимущественно в восточных районах, ожидается гроза и кротковременное усиление ветра до 15-18 м/с.
Температура воздуха при этом сильно не измениться: днем она все также будет колеблеться от 23 до 28 градусов, ночью - от 6 до 15. Осадки ожидаются исключительно в дневное время. На протяжении суток - переменная облачность.
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