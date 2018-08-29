В День города и республики в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 20:17 2018-08-29T20:17:36+03:00

Температура воздуха при этом сильно не измениться Фото: Евгения ГУСЕВА

30 августа местами, преимущественно в восточных районах, ожидается гроза, а также кратковременное усиление ветра до 15-18 м/с

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Гидрометцентр предупреждает жителей Татарстана о том, что 30 августа погода в республике ухудшится. Так, местами, преимущественно в восточных районах, ожидается гроза и кротковременное усиление ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха при этом сильно не измениться: днем она все также будет колеблеться от 23 до 28 градусов, ночью - от 6 до 15. Осадки ожидаются исключительно в дневное время. На протяжении суток - переменная облачность.

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