2018-08-29T15:25:35+03:00
Экономика

ВТБ Страхование: спрос на программы страхования детей вырос в 2,3 раза

Поделиться:
Изменить размер текста:

С января по июль 2018 года клиенты компании ВТБ Страхование приобрели 205 тысяч полисов для страховой защиты детей. Это в 2,3 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество полисов реализовано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Иркутске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Казани.

В линейке продуктов для детей представлено несколько программ: «Могу все +», «Детский врач», а также «Ваш личный доктор», в рамках которого могут быть застрахованы как взрослые, так и дети.

Наибольшей популярностью среди клиентов ВТБ Страхование пользуется полис «Могу все +», который предусматривает финансовую помощь семье ребенка в случае его травмы, а также на организацию лечения и денежную компенсацию в случае обнаружения у застрахованного онкологического заболевания. Более 70% таких программ приобретается для детей в возрасте до 10 лет.

Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Страховые программы для детей пользуются высоким спросом среди наших клиентов. Полисы обеспечивают ребенка качественной и своевременной медицинской помощью и защищают семейный бюджет от незапланированных крупных расходов».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казанское предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей за незаконную свалку
В Чувашии водитель ВАЗа погиб, вылетев в кювет
Во время пожара на фабрике в Казани эвакуировали 22 человека
В Татарстане при непонятных обстоятельствах погиб десятимесячный младенец
На питание пациентов "Госпиталя военных ветеранов" в Казани потратят 5,6 миллионов рублей
1 сентября в Йошкар-Оле перекроют дороги и запретят парковаться на двух улицах
Жители Казани смогут бесплатно привить домашних животных
Пионерское озеро в Нижнекамске чистили школьники, дачники и страховые агенты
В казанском поселке Юдино появится ледовый дворец
День республики-2018 в Нижнекамске: как будут работать городские автобусы
Прокуратура обязала детсад в Казани перевесить флаг России
Отделение КПРФ Татарстана подали заявку на проведение референдума о пенсионной реформе
В Чебоксарах построят новый детский сад за 151 миллион рублей
Казанцы смогут дважды в неделю летать в Краснодар
На служебных собак МВД по Татарстану потратят 2,6 миллиона рублей
Джанаев и Байрамян не помогут "Рубину" в матче с "Ростовом"
Житель Марий Эл шантажировал мужчину из Чувашии его интимными фотографиями
Жители Набережных Челнов массово опоздали на работу из-за остановки трамваев
Минниханов вручил ключи от ста машин главам сел и городов Татарстана