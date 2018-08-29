Татарстанские физруки пройдут курсы повышения квалификации и переподготовки

СЕГОДНЯ 19:05 2018-08-29T19:05:12+03:00

На это из бюджета республики уже выделено 4.5 миллиона рублей

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До конца текущего года специалисты в области физической культуры Татарстана, а это 247 человек, пройдут курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. На 520 академических часов из бюджета республики уже выделено 4,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнитель, конторый будет выбран посредством аукциона 21 сентября текущего года, должен будет представить Министерству спорта Татарстана программу обучения. Всего будет создано два направления: менеджмент, который будет представлять из себя основы управления в сфере физической культуры и спорта и физическая культура - подготовка к практической деятельности в качестве тренера по спорту.

Курсы должны представлять из себя 5 очных сессий: одну установочную, три зачетно-экзаменационных, включающих теоретические и практические занятия, и еще одну итоговую для сдачи экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Между сессиями предусмотрено дистанционное обучение.