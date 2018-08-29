2018-08-29T16:45:56+03:00
Экономика

На питание пациентов "Госпиталя военных ветеранов" в Казани потратят 5,6 миллионов рублей

Большую часть денег выделит федеральный фонд обязательного медицинского страхования, оставшуюся часть средств составят налоги россиян
Алина ГАБДУЛИНА
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Договор рассчитан на период с момента его заключения до 31 декабря текущего годаДоговор рассчитан на период с момента его заключения до 31 декабря текущего годаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На сайте госзакупок появился тендер, согласно которому на питание пациентов "Госпиталя военных ветеранов" в Казани потратят 5,6 миллионов рублей. Часть денег выделит федеральный фонд обязательного медицинского страхования, часть составят налоги россиян. Договор рассчитан на период с момента его заключения до 31 декабря текущего года.

Кормить пациентов должны шесть раз в день: в 8:00, 11:00, 12:45, 16:00, 18:00, 21:00. Общее количество контейнеров, вне зависимости от числа пациентов на момент доставки, должно составлять не менее 240. Об их наличии обязан заботиться исполнитель договора. К тому же он должен обеспечивать приготовление пищи по диетическому меню в соответствии с профилем заболевания.

В список запрещенных продуктов питания, помимо еды с истекшим сроком годности и признаком порчи, попали: мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, пироженые и торты, студни, форшмак из сельди, окрошки и холодные супы, макароны по-флотски, яичница-глазунья, паштеты и блинчики с мясом.

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