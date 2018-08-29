Джанаев и Байрамян не помогут "Рубину" в матче с "Ростовом"

СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-29T13:13:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Футболисты казанского "Рубина" продолжают готовиться к матчу против "Ростова", который состоится 31 августа. Клуб с берегов Дона в этом сезоне удивляет. В пяти матчах подопечные Валерия Карпина одержали 4 победы и пока идут третьими в турнирной таблице. "рубин" с 6 очками расположился на 7 месте.

- "Ростов" действительно поменялся, сейчас это более мобильная команда. Карпину нужно было время для становления команды, прошлый год ушёл на это. Сейчас мы видим уже другой, более мобильный, дисциплинированный "Ростов", который знает, как играть в той или иной ситуации, - заявил наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

В матче казанцам не смогут помочь два игрока. Сослан Джанаев пропустит встречу из-за травмы плеча, а Хорен Байрамян не саможет выйти на поле по условиям арендного соглашения между командами.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»