2018-08-29T13:25:16+03:00
Экономика

На служебных собак МВД по Татарстану потратят 2,6 миллиона рублей

Деньги из федерального бюджета пойдут на содержание, дрессировку и применение животных
Алина ГАБДУЛИНА
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О питании для животных в приложенных документах речи не идетО питании для животных в приложенных документах речи не идетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, сколько денег потратят на поставку снаряжения и предметов ухода для содержания, дрессировки и применения служебных собак МВД по Татарстану. Так, из федерального бюджета уже выделено 2,6 миллиона рублей. Такая информация появилась 29 августа на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, поставка необходимого снаряжения будет проводится в два этапа: с момента заключения договора по 1 декабря текущего года и с 14 января по 28 февраля 2019 года. Так, первой волной в Татарстан прибудут 210 кожаных ошейников для взрослых особей и 50 для щенков, 102 коротких и 50 длинных поводков, 200 нагрудных шлеек, 80 гребней для рассчесывания шерсти, 40 сумок для лакомств, 204 мяча на веревке, 30 жгутов-кусалок для взрослых особей и 50 для щенков, 30 ошейников-удавок, 207 ухваток-подушек.

Второй волной закупят 360 металлических намордников для овчарок и 100 стек-плеток для дрессировки животных.

О питании для животных в приложенных документах речи не идет.

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