2018-08-29T13:46:23+03:00
Общество

Казанцы смогут дважды в неделю летать в Краснодар

Полеты намечены на вторники и пятницы
Владимир КРУПСКИЙ
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На маршруте будут задействованы воздушные суда Superjet 100.На маршруте будут задействованы воздушные суда Superjet 100.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В зимнем расписании казанского аэропорта появится новый маршрут. Столицу Татарстана прямой авиарейс соединит с Краснодаром. Полеты стартуют с 29 октября и продлятся до 29 марта 2019 года.

Летать самолеты будут 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Из столицы Кубани лайнер будет вылетать в 16:50. Посадка в столице Татарстана намечена на 19:00. Из Казани самолет будет вылетать в 19:55 и приземлится в Краснодаре в 22:10.

На маршруте будут задействованы воздушные суда Superjet 100 на 100 или 103 места.

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