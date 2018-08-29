Казанцы смогут дважды в неделю летать в Краснодар

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-29T13:46:23+03:00

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В зимнем расписании казанского аэропорта появится новый маршрут. Столицу Татарстана прямой авиарейс соединит с Краснодаром. Полеты стартуют с 29 октября и продлятся до 29 марта 2019 года.

Летать самолеты будут 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Из столицы Кубани лайнер будет вылетать в 16:50. Посадка в столице Татарстана намечена на 19:00. Из Казани самолет будет вылетать в 19:55 и приземлится в Краснодаре в 22:10.

На маршруте будут задействованы воздушные суда Superjet 100 на 100 или 103 места.

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