2018-08-29T14:54:42+03:00
Общество

Прокуратура обязала детсад в Казани перевесить флаг России

Он был расположен справа от флага Татарстана
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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По результатам проверки прокуратура обязала заведующую садиком устранить нарушения.По результатам проверки прокуратура обязала заведующую садиком устранить нарушения.
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Прокуратура Казани провела проверку в одном из детсадов города. Выяснилось, что на здании с нарушениями повесили флаг России, он был расположен с правой стороны относительно флага Республики Татарстан.

- Согласно закону при одновременном подъёме российского флага и флага субъекта, государственный флаг страны должен располагаться с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По результатам проверки прокуратура обязала заведующую садиком устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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