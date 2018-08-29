Жители Набережных Челнов массово опоздали на работу из-за остановки трамваев

СЕГОДНЯ 12:27 2018-08-29T12:27:59+03:00

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Настоящий скандал разгорается в Набережных Челнах. Минувшим днем ровно в 14:00 остановились трамваи, которые кусировали на территорию промзоны татарстанского автограда.

В результате в городе образовался транспортный коллапс. Доехать до промзоны и уехать оттуда зачастую можно только на электротранспорте. Как итог, многие сотрудники предприятий, в том числе и "КАМАЗа" не смогли вовремя добраться до работы и наоборот, попасть домой. Так, например, чтобы вывезти с предприятия своих сотрудников, руководству "КАМАЗа" пришлось спешно заказывать автобысы, которые не могли вместить всех желающих.

- Сегодня сотни человек опоздали на работу, сорван производственный процесс! - цитирует портал Chelny-biz.ru руководителя пресс-службы "КАМАЗа" Олега Афанасьева.

Как выяснилось, всему виной долги ООО "Электротранспорт" перед "Татэнергосюытом". Общая сумма примерно составляет 11 миллионов рублей.

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