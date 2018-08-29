Пионерское озеро в Нижнекамске чистили школьники, дачники и страховые агенты

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-29T15:52:42+03:00

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В уборке Пионерского озера и прилегающей к нему территории в Нижнекамске приняли участие 50 человек. Среди них оказались и школьники, и студенты, и дачники, и водолазы, и даже страховые агенты. Об этом сообщает мэрия города.

Акция "Чистые игры" - не просто мероприятие по уборке территории. Это своеборазное соревнование, где люди объединяются в команды и получают баллы за каждый собранный мешок мусора и найденную пластиковую крышку. Всего участие в акции приняли восемь команд.

Пока добровольцы собирали мусор вдоль берега и в лесу, который окружает водоем, водолазы из Казани очищали дно озера. Общими усилиями привести природу в порядок получилось за несколько часов.

Приз для всех стал единым - чистое Пионерское озеро и окружающая его территория.

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