2018-08-29T15:52:42+03:00
Общество

Пионерское озеро в Нижнекамске чистили школьники, дачники и страховые агенты

В городе впервые прошла экологическая акция "Чистые игры"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии НижнекамскаФото: пресс-служба мэрии Нижнекамска
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В уборке Пионерского озера и прилегающей к нему территории в Нижнекамске приняли участие 50 человек. Среди них оказались и школьники, и студенты, и дачники, и водолазы, и даже страховые агенты. Об этом сообщает мэрия города.

Акция "Чистые игры" - не просто мероприятие по уборке территории. Это своеборазное соревнование, где люди объединяются в команды и получают баллы за каждый собранный мешок мусора и найденную пластиковую крышку. Всего участие в акции приняли восемь команд.

Пока добровольцы собирали мусор вдоль берега и в лесу, который окружает водоем, водолазы из Казани очищали дно озера. Общими усилиями привести природу в порядок получилось за несколько часов.

Приз для всех стал единым - чистое Пионерское озеро и окружающая его территория.

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