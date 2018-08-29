Минниханов вручил ключи от ста машин главам сел и городов Татарстана

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-29T12:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

29 августа в Казани на площади перед зданием Государственного Совета РТ состоялось награждение победителей республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований, приуроченное ко Дню республики . Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей главам сел и муниципалитетов.

- Действует программа поддержки нашего местного самоуправления. Каждый год мы выделяем для них новые машины. Это способствует повышению их мобильности и статуса. Желаю и впредь активно работать и развиваться, - сказал Минниханов.

В конкурсе приняли участие все муниципальные районы и 2 городских округа. Всего поступило 201 заявка. Муниципальные образования получили 93 легковых автомобиля "Шевроле Нива", а также семь автобусов марки "Форд Транзит".

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»