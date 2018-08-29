В Чебоксарах построят новый детский сад за 151 миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-29T14:10:37+03:00

Перед исполнителями тендера встанет непростая задача - учреждение нужно будет создать с нуля за 10 месяцев

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Стало известно, что из городского бюджета Чебоксар выделят 151,1 миллиона рублей на создание нового детского сада в микрорайоне "Садовый". Садик будет рассчитан на 240 детей. Соответствующий тендер появился накануне, 27 августа, на сайте госзакупок.

В техническом задании интересен тот факт, что датой окончания строительства названо 1 июля 2019 года. Тогда как исполнитель тендера будет вывлен посредством аукциона лишь 17 сентября текущего года. Выходит, здание учреждения должно быть построено с нуля менее чем за 10 месяцев.

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