В Чебоксарах построят новый детский сад за 151 миллион рублей
Стало известно, что из городского бюджета Чебоксар выделят 151,1 миллиона рублей на создание нового детского сада в микрорайоне "Садовый". Садик будет рассчитан на 240 детей. Соответствующий тендер появился накануне, 27 августа, на сайте госзакупок.
В техническом задании интересен тот факт, что датой окончания строительства названо 1 июля 2019 года. Тогда как исполнитель тендера будет вывлен посредством аукциона лишь 17 сентября текущего года. Выходит, здание учреждения должно быть построено с нуля менее чем за 10 месяцев.
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