На территории Порохового завода в Казани заметили густой дым
Как выяснилось, там сжигали мусор
Клубы дыма можно было увидеть из многих районов Казани.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Утром 29 августа жители несольких районов Казани увидели столб черного дыма, тремившейся ввысь. Выяснилось, что пожар произошел на территории Порохового завода. В соцсетях сразу же поползли слухи, что на заводе вновь пожар, а может и еще что серьезнее.
Впрочем, в МЧС татарстана всех успокоили. Да, дым действительно шел с территории Порохового завода. Только никакого пожара не было. На объекте планово сжигали мусор.
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