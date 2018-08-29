На территории Порохового завода в Казани заметили густой дым

СЕГОДНЯ 11:41 2018-08-29T11:41:06+03:00

Клубы дыма можно было увидеть из многих районов Казани. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Утром 29 августа жители несольких районов Казани увидели столб черного дыма, тремившейся ввысь. Выяснилось, что пожар произошел на территории Порохового завода. В соцсетях сразу же поползли слухи, что на заводе вновь пожар, а может и еще что серьезнее.

Впрочем, в МЧС татарстана всех успокоили. Да, дым действительно шел с территории Порохового завода. Только никакого пожара не было. На объекте планово сжигали мусор.

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