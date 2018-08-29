2018-08-29T11:28:51+03:00
Общество

На двух магистралях в Чебоксарах появились выделенные полосы для общественного транспорта

Их оборудовали на проспектах Тракторостроителей и 9-й Пятилетки
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Чебоксар.Фото: мэрия Чебоксар.
Изменить размер текста:

В Чебоксарах начали организовывать на дорогах выделенные полосы для общественного транспорта. Так, нововведение появилось на двух проспектах - Тракторостроителей и 9-й Пятилетки.

Как отметил директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов, проспекты Тракторостроителей и 9-й Пятилетки для обустройства «выделенки» – лучший из возможных вариантов по организации дорожного движения для общественного транспорта. Здесь имеется четыре полосы для движения автотранспорта в оба направления. После завершения ремонта нанесена разметка термопластиком и необходимые обозначения на проезжей части, установлены дорожные знаки.

По результатам функционирования выделенной полосы на проспектах Тракторостроителей и 9-й Пятилетки власти города оценят, как будет работать нововведение и решат, организовывать ли выделенные полосы на дргих городских магистралях.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура обязала детсад в Казани перевесить флаг России
Отделение КПРФ Татарстана подали заявку на проведение референдума о пенсионной реформе
В Чебоксарах построят новый детский сад за 151 миллион рублей
Казанцы смогут дважды в неделю летать в Краснодар
На служебных собак МВД по Татарстану потратят 2,6 миллиона рублей
Джанаев и Байрамян не помогут "Рубину" в матче с "Ростовом"
Житель Марий Эл шантажировал мужчину из Чувашии его интимными фотографиями
Жители Набережных Челнов массово опоздали на работу из-за остановки трамваев
Минниханов вручил ключи от ста машин главам сел и городов Татарстана
На территории Порохового завода в Казани заметили густой дым
Казанский "Зенит" с победы начал предсезонный турнир в Минске
В последний день лета четыре района Казани останутся без света
Около КФУ в Казани установили новый светофор
В зоопарке Казани ищут дом для крольчихи, которую не смогли отдать на съедение хищникам
Президент Татарстана: ЦБ поддержал предложение о выпуске монеты из драгметаллов к 100-летию ТАССР
День города-2018 в Казани: горожане смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ
Празднование 100-летия Юдино посетит глава РЖД Олег Белозеров
Глава Минобра Татарстана обещал выплатить долги учителям Набережных Челнов до конца сентября
В «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились три новых эксклюзивных киноканала – Star Cinema, Star Family и BOLT
ВТБ отменяет комиссию за «Кредитные каникулы»
В Татарстане выделили более миллиона рублей на строительство кладбища
В Татарстане около детской площадки произошла утечка цементной смеси
Под Казанью грузовики расплющили легковушку с людьми: в МВД Татарстана назвали предварительную причину трагедии
На стажировку татарстанских медиков в Германии и Нидерландах готовы потратить 4,1 миллиона рублей
Премьер-министр Татарстана против сноса Мергасовского дома в Казани и призвает к его реставрации
В Казани иномарка на «зебре» сбила двух девушек
Президент Татарстана поздравил с завершением учебы выпускников университета Иннополис
ВТБ Страхование жизни: большинство полисов НСЖ родители оформляют на детей до 10 лет