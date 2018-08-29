На двух магистралях в Чебоксарах появились выделенные полосы для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-29T11:28:51+03:00

Их оборудовали на проспектах Тракторостроителей и 9-й Пятилетки

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В Чебоксарах начали организовывать на дорогах выделенные полосы для общественного транспорта. Так, нововведение появилось на двух проспектах - Тракторостроителей и 9-й Пятилетки.

Как отметил директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов, проспекты Тракторостроителей и 9-й Пятилетки для обустройства «выделенки» – лучший из возможных вариантов по организации дорожного движения для общественного транспорта. Здесь имеется четыре полосы для движения автотранспорта в оба направления. После завершения ремонта нанесена разметка термопластиком и необходимые обозначения на проезжей части, установлены дорожные знаки.

По результатам функционирования выделенной полосы на проспектах Тракторостроителей и 9-й Пятилетки власти города оценят, как будет работать нововведение и решат, организовывать ли выделенные полосы на дргих городских магистралях.

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