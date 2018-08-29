Житель Марий Эл шантажировал мужчину из Чувашии его интимными фотографиями

СЕГОДНЯ 12:44 2018-08-29T12:44:24+03:00

Свою вину молодой человек полностью признал и вернул своей жертве деньги Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В городе Алатырь Чувашии рассмотрят дело в отношении 20-тилетнего парня, который на протяжении нескольких месяцев шантажировал 25-летнего жителя Марий Эл его интимными снимками.

Переписка вымогателя и его жертвы началась в марте 2018 года в социальной сети. Тогда злоумышленник представился симпатичной девушкой из Марий Эл и в доказательство прислал пару фотографий, взятых из Интернета. У мужчин завязалась переписка, в ходе которой "собеседница" попросила своего визави прислать интимные фотографии. 25-тилетний мужчина выполнил просьбу подруги. Какого же было его удивление, когда девушка из Марий Эл оказалась парнем.

С того времени и начался шантаж. Сначала злоумышленник требовал 2 тысячи рублей, а после получения этих денег поднял цену своего молчания до 5 тысяч. В какой-то момент жертва не выдержала и подала заявлние в полицию.

Сейчас в отношении 20-тилетнего марийца выдвинуты обвинения в вымогательстве. Свою вину молодой человек признал и вернул жертве деньги