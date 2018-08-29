2018-08-29T11:10:07+03:00
Спорт

Казанский "Зенит" с победы начал предсезонный турнир в Минске

В стартовом матче подопечные Владимира Алекно одолели местный "Мапид"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВА.Фото: Алина НИЗАМОВА.
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В Минске стартовал предсезонный волейбольный турнир. В нем принимают участие четыре команды. Самый именитый участник - казанский "Зенит". В столицу Белоруссии команда Владимира Алекно отправилась без иностранцев и игроков сборной России. Зато у насатвника клуба появилась возможность посмотреть в деле новичков и нескольких игроков молодежной команды.

Смотрины прошли успешно. Казанцы выиграли первые две партии - 25:19 и 25:22. А вот в третьем игровом отрезке позволили сопернику выиграть - 25:20. Впрочем, в четвертом сете подопечные Алекно собрались и смогли выиграть партию 25:19, а вместе с ней и матч 3:1.

Сегодня "Зенит" проведет свой второй матч на турнире. В соперниках значится московский МГТУ, выступающий в высшей лиге "А".

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