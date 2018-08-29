День республики-2018 в Нижнекамске: как будут работать городские автобусы
Из-за празднования Дня республики в Нижнекамске изменятся маршруты ряда автобусов. Так, из-за установки декораций на проспекте Мира с 20:00 29 августа до 7:00 30 августа изменяется схема маршрутов №№ 25, 56, 59.
25-й автобус будет следовать по маршруту: Б.Урманче – Сююмбике - Горбольница №2 - Менделеева-Мира-Б.Урманче - и далее по маршруту.
Автобус №56: Мира – Сююмбике – Менделеева - Горбольница №2 - Бызова - и далее по маршруту.
Автобус №59: Мира – Сююмбике – Менделеева - обратно Сююмбике - Мира и далее по маршруту.
В связи с парадом на проспекте Мира с 7:00 до 13:00 изменяется схема маршрутов №№ 5 и 55.
Автобус №5: Сююмбике – Мира - 30 лет победы (левый поворот) Студенческая - Строителей и далее по маршруту.
Автобус №55: Менделеева - Горбольница №2- разворот на кольце - и обратно по маршруту.
Маршруты №5а; 25; 56; 59 с 7:00 до 13:00 прекращают свое движение.
В связи с парадом семей с колясками с 15:00 до 16:00 изменяется схема маршрута №10: 30 лет Победы – Сквер Лемаева – Городской Парк – проспект Вахитова – 11 микрорайон, и далее по маршруту.
И наконец, из-за праздничного салюта с 21:30 до 22:30 изменяется схема маршрута №56: проспект Строителей – проспект Мира через улицу Сююмбике, далее по маршруту.