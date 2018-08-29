Около КФУ в Казани установили новый светофор
В Казани на пересечении улиц Кремлевская и Астрономическая, рядом с КФУ, установлен новый светофорный объект. Сейчас он функционирует в режиме «желтого мигания», чтобы привлечь внимание водителей к изменениям в организации дорожного движения.
- Решение об установке светофора принято на основе анализа аварийности. Так, за последние 12 месяцев на этом участке улично-дорожной сети зафиксировано около 30 ДТП, в трех из которых пострадали люди, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.
Включат светофор, как только автомобилисты и пешеходы привыкнут к нововведению.
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