Около КФУ в Казани установили новый светофор

СЕГОДНЯ 10:23 2018-08-29T10:24:07+03:00

Пока он мигает желтым светом, чтобы автомобилисты могли к нему привыкнуть

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В Казани на пересечении улиц Кремлевская и Астрономическая, рядом с КФУ, установлен новый светофорный объект. Сейчас он функционирует в режиме «желтого мигания», чтобы привлечь внимание водителей к изменениям в организации дорожного движения.

- Решение об установке светофора принято на основе анализа аварийности. Так, за последние 12 месяцев на этом участке улично-дорожной сети зафиксировано около 30 ДТП, в трех из которых пострадали люди, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

Включат светофор, как только автомобилисты и пешеходы привыкнут к нововведению.

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