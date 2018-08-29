В последний день лета четыре района Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 10:36 2018-08-29T10:36:52+03:00

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31 августа в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, с 8.00 до 13.00 свет отключат в Вахитовском районе в жилых домах по улице Петербургская, 12, 14, 61, 65, 68, а с 14.00 до 18.00 – в жилых домах по улицам Галактионова, 14, 16а, 18, Гоголя, 3а и Горького, 12.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Московском районе по улицам Юго-Западная, 34, Декабристов, 93, 97, 101, 103, 105, 113, 115.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители домов по улице Приволжская, 49, 49а поселка Отары Приволжского района.

В это же время планируется отключение в жилых домах Приволжского района по улицам Братьев Касимовых, 74, 76, 78, 80, Р.Гареева, 2, 4, Оренбургский тракт, 138б, 138в.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в Советском районе в поселке Новая Сосновка, в частном секторе по улицам Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая, а также по улице 1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35 и в дачном товариществе «Изумрудная долина».

В это же время электричества не будет в поселке Большие Клыки, в частном секторе по улицам Октябрьская, с 23 по 35, с 51 по 77, Строителей, со 2 по 20, с 27 по 43, и в жилых домах Советского района по улице Интернациональная, 3б, с 6 по 10, 9а к. 1, 2, 3, 4.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.