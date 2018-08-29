2018-08-29T10:36:52+03:00
Общество

В последний день лета четыре района Казани останутся без света

Причина - ремонтные работы
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Восстановить электроснабжение должны до вечера 31 августа.Восстановить электроснабжение должны до вечера 31 августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

31 августа в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, с 8.00 до 13.00 свет отключат в Вахитовском районе в жилых домах по улице Петербургская, 12, 14, 61, 65, 68, а с 14.00 до 18.00 – в жилых домах по улицам Галактионова, 14, 16а, 18, Гоголя, 3а и Горького, 12.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Московском районе по улицам Юго-Западная, 34, Декабристов, 93, 97, 101, 103, 105, 113, 115.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители домов по улице Приволжская, 49, 49а поселка Отары Приволжского района.

В это же время планируется отключение в жилых домах Приволжского района по улицам Братьев Касимовых, 74, 76, 78, 80, Р.Гареева, 2, 4, Оренбургский тракт, 138б, 138в.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в Советском районе в поселке Новая Сосновка, в частном секторе по улицам Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая, а также по улице 1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35 и в дачном товариществе «Изумрудная долина».

В это же время электричества не будет в поселке Большие Клыки, в частном секторе по улицам Октябрьская, с 23 по 35, с 51 по 77, Строителей, со 2 по 20, с 27 по 43, и в жилых домах Советского района по улице Интернациональная, 3б, с 6 по 10, 9а к. 1, 2, 3, 4.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура обязала детсад в Казани перевесить флаг России
Отделение КПРФ Татарстана подали заявку на проведение референдума о пенсионной реформе
В Чебоксарах построят новый детский сад за 151 миллион рублей
Казанцы смогут дважды в неделю летать в Краснодар
На служебных собак МВД по Татарстану потратят 2,6 миллиона рублей
Джанаев и Байрамян не помогут "Рубину" в матче с "Ростовом"
Житель Марий Эл шантажировал мужчину из Чувашии его интимными фотографиями
Жители Набережных Челнов массово опоздали на работу из-за остановки трамваев
Минниханов вручил ключи от ста машин главам сел и городов Татарстана
На территории Порохового завода в Казани заметили густой дым
На двух магистралях в Чебоксарах появились выделенные полосы для общественного транспорта
Казанский "Зенит" с победы начал предсезонный турнир в Минске
Около КФУ в Казани установили новый светофор
В зоопарке Казани ищут дом для крольчихи, которую не смогли отдать на съедение хищникам
Президент Татарстана: ЦБ поддержал предложение о выпуске монеты из драгметаллов к 100-летию ТАССР
День города-2018 в Казани: горожане смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ
Празднование 100-летия Юдино посетит глава РЖД Олег Белозеров
Глава Минобра Татарстана обещал выплатить долги учителям Набережных Челнов до конца сентября
В «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились три новых эксклюзивных киноканала – Star Cinema, Star Family и BOLT
ВТБ отменяет комиссию за «Кредитные каникулы»
В Татарстане выделили более миллиона рублей на строительство кладбища
В Татарстане около детской площадки произошла утечка цементной смеси
Под Казанью грузовики расплющили легковушку с людьми: в МВД Татарстана назвали предварительную причину трагедии
На стажировку татарстанских медиков в Германии и Нидерландах готовы потратить 4,1 миллиона рублей
Премьер-министр Татарстана против сноса Мергасовского дома в Казани и призвает к его реставрации
В Казани иномарка на «зебре» сбила двух девушек
Президент Татарстана поздравил с завершением учебы выпускников университета Иннополис
ВТБ Страхование жизни: большинство полисов НСЖ родители оформляют на детей до 10 лет