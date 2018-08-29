2018-08-29T10:05:01+03:00
Общество

В зоопарке Казани ищут дом для крольчихи, которую не смогли отдать на съедение хищникам

Сотрудникам стало жалко малышку
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Кролик размером с ладонь.Кролик размером с ладонь.Фото: соцсети
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В зоопарке Казани не смогли скормить маленькую крольчиху хищникам, и сейчас ищут для нее дом,

- Ищем добрые руки для этой милой крошки. Она очень спокойная, красивая, умещается в ладони. Принесли её в зоопарк, чтобы скормили. Но она такая крошечная, поэтому хотим отдать в семью, только не детям-тиранам, извините за прямоту, она просто не перенесёт этот стресс, - написала на своей странице в соцсети сотрудница зоопарка

Как оказалось, кроликов было несколько, их уже пристроили, осталась только одна. Желающие приютить кролика могут написать сотруднице в соцсетях или приехать в зоопарк.

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