2018-08-29T09:55:02+03:00
Общество

Президент Татарстана: ЦБ поддержал предложение о выпуске монеты из драгметаллов к 100-летию ТАССР

Ее должны выпустить в 2020 году
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел ежегодное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). В совещании также принял участие и первый президент республики Минтимер Шаймиев.

- За год сделано немало, но впереди у нас еще больше работы, - отметил Рустам Минниханов.

Так, в частности, по словам президента республики, ЦБ предложение о выпуске монеты из драгметаллов к 100-летию ТАССР. Она должна появится в 2020 году.

Также поддержал инициативы Татарстана и Минкульт России – в юбилейный год будут организованы гастроли и выставки татарстанских театров и музеев на лучших площадках и в залах Москвы.

Кроме того, ведется подготовка и к выпуску медали к 100-летию образования ТАССР – согласован ее статус как республиканской госнаграды. Также уже разработан и согласован логотип праздничной символики, а в Казани решен вопрос по строительству и реконструкции ряда знаковых объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города-2018 и День республики в Казани: полная программа празднования и откуда лучше смотреть салют (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В последний день лета четыре района Казани останутся без света
Около КФУ в Казани установили новый светофор
В зоопарке Казани ищут дом для крольчихи, которую не смогли отдать на съедение хищникам
День города-2018 в Казани: горожане смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ
Празднование 100-летия Юдино посетит глава РЖД Олег Белозеров
Глава Минобра Татарстана обещал выплатить долги учителям Набережных Челнов до конца сентября
В «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились три новых эксклюзивных киноканала – Star Cinema, Star Family и BOLT
ВТБ отменяет комиссию за «Кредитные каникулы»
В Татарстане выделили более миллиона рублей на строительство кладбища
В Татарстане около детской площадки произошла утечка цементной смеси
Под Казанью грузовики расплющили легковушку с людьми: в МВД Татарстана назвали предварительную причину трагедии
На стажировку татарстанских медиков в Германии и Нидерландах готовы потратить 4,1 миллиона рублей
Премьер-министр Татарстана против сноса Мергасовского дома в Казани и призвает к его реставрации
В Казани иномарка на «зебре» сбила двух девушек
Президент Татарстана поздравил с завершением учебы выпускников университета Иннополис
ВТБ Страхование жизни: большинство полисов НСЖ родители оформляют на детей до 10 лет