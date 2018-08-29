Президент Татарстана: ЦБ поддержал предложение о выпуске монеты из драгметаллов к 100-летию ТАССР

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-29T09:55:02+03:00

Ее должны выпустить в 2020 году

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел ежегодное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). В совещании также принял участие и первый президент республики Минтимер Шаймиев.

- За год сделано немало, но впереди у нас еще больше работы, - отметил Рустам Минниханов.

Так, в частности, по словам президента республики, ЦБ предложение о выпуске монеты из драгметаллов к 100-летию ТАССР. Она должна появится в 2020 году.

Также поддержал инициативы Татарстана и Минкульт России – в юбилейный год будут организованы гастроли и выставки татарстанских театров и музеев на лучших площадках и в залах Москвы.

Кроме того, ведется подготовка и к выпуску медали к 100-летию образования ТАССР – согласован ее статус как республиканской госнаграды. Также уже разработан и согласован логотип праздничной символики, а в Казани решен вопрос по строительству и реконструкции ряда знаковых объектов.

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