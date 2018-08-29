2018-08-29T09:43:39+03:00
Общество

День города-2018 в Казани: горожане смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ

Желающих будут ждать на площадке перед Центром семьи «Казан»
Олег ЛУГОВОЙ
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Желающих ждут у Чаши.Желающих ждут у Чаши.Фото: Рамиль ГАЛИ
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30 августа в День республики и Дне города-2018 Казани на площадке перед Центром семьи «Казан» пройдет «Тест для победы. Test to win».

Любой желающий бесплатно, без документов и анонимно сможет пройти экспресс-тест на ВИЧ. Кроме того, специалисты расскажут о том, как защитить себя и своих близких от ВИЧ. А пришедшие на тест примут участие в спортивных развлечениях, в викторине за что получат призы.

СПРАВКА

Информационная кампания «Тест для победы. Test to win» направлена на популяризацию здорового образа жизни и профилактику ВИЧ/СПИДа среди молодежи Татарстана. В 2018 году кампания «Тест для победы. Test to win» стала продолжением серии успешных проектов, реализованных в Казани во время Универсиады 2013 года, Чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта в 2015 году, «Казанского марафона» в 2016 и 2017 году, Кубка конфедераций FIFA в 2017 году.

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