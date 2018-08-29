Празднование 100-летия Юдино посетит глава РЖД Олег Белозеров

СЕГОДНЯ 09:33 2018-08-29T09:34:05+03:00

Также участие в торжество примет президент Татарстана Рустам Минниханов

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В эту среду, 29 августа, казанский поселок Юдино отмечает свое 100-летие. На торжество должен прибыть президент Татарстана Рустам Минниханов и глава РЖД Олег Белозеров.

Отметим, что глава республики в этот день намерен принять участие в церемонии закладки первого камня в строительство ледового дворца в поселке-юбиляре.

Главные же гуляния в честь 100-летия Юдино состоятся на площадке перед местным Дворцом культуры. Там будет организованы праздничный концерт, интерактивная площадки, зона фудкорта и ярмарка. Кульминацией должны стать выступления Элвина Грея и Стаса Костюшкина. Завершится все праздничным салютом.

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