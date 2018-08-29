2018-08-29T08:53:36+03:00
Общество

Глава Минобра Татарстана обещал выплатить долги учителям Набережных Челнов до конца сентября

По словам Рафиса Бурганова, дело тут не в отсутствии денег
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: с сайта media.kpfu.ruФото: с сайта media.kpfu.ru
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах на прошедшем педагогическом совещании перед началом нового учебного года глава Минобра Татарстана Рафис Бурганов ответил перед городскими учителями за долги по выплате.

Напомним, преподаватели татарстанского автограда жалуются на то, что им до сих пор не оплатили дополнительные уроки по родному языку. Городская администрация отсылала педагогов в министерство.

В итоге министр сказал, что проблема тут не в отсутствии денег, а в правильном оформлении документов. Не все набережночелнинские школы сделали это верно.

- Мы сейчас делаем полную инвентаризацию, все зафиксировано документально, труд будет оплачен, - сказал Рафис Бурганов. – Как говорит президент Татарстана, здесь проблема и в лошади, и в телеге.

По словам главы Минобра республики, вопрос должен решится до конца сентября.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В последний день лета четыре района Казани останутся без света
Около КФУ в Казани установили новый светофор
В зоопарке Казани ищут дом для крольчихи, которую не смогли отдать на съедение хищникам
Президент Татарстана: ЦБ поддержал предложение о выпуске монеты из драгметаллов к 100-летию ТАССР
День города-2018 в Казани: горожане смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ
Празднование 100-летия Юдино посетит глава РЖД Олег Белозеров
В «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились три новых эксклюзивных киноканала – Star Cinema, Star Family и BOLT
ВТБ отменяет комиссию за «Кредитные каникулы»
В Татарстане выделили более миллиона рублей на строительство кладбища
В Татарстане около детской площадки произошла утечка цементной смеси
Под Казанью грузовики расплющили легковушку с людьми: в МВД Татарстана назвали предварительную причину трагедии
На стажировку татарстанских медиков в Германии и Нидерландах готовы потратить 4,1 миллиона рублей
Премьер-министр Татарстана против сноса Мергасовского дома в Казани и призвает к его реставрации
В Казани иномарка на «зебре» сбила двух девушек
Президент Татарстана поздравил с завершением учебы выпускников университета Иннополис
ВТБ Страхование жизни: большинство полисов НСЖ родители оформляют на детей до 10 лет