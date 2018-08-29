Глава Минобра Татарстана обещал выплатить долги учителям Набережных Челнов до конца сентября

СЕГОДНЯ 08:53 2018-08-29T08:53:36+03:00

По словам Рафиса Бурганова, дело тут не в отсутствии денег

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах на прошедшем педагогическом совещании перед началом нового учебного года глава Минобра Татарстана Рафис Бурганов ответил перед городскими учителями за долги по выплате.

Напомним, преподаватели татарстанского автограда жалуются на то, что им до сих пор не оплатили дополнительные уроки по родному языку. Городская администрация отсылала педагогов в министерство.

В итоге министр сказал, что проблема тут не в отсутствии денег, а в правильном оформлении документов. Не все набережночелнинские школы сделали это верно.

- Мы сейчас делаем полную инвентаризацию, все зафиксировано документально, труд будет оплачен, - сказал Рафис Бурганов. – Как говорит президент Татарстана, здесь проблема и в лошади, и в телеге.

По словам главы Минобра республики, вопрос должен решится до конца сентября.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»