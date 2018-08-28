В «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились три новых эксклюзивных киноканала – Star Cinema, Star Family и BOLT

СЕГОДНЯ 21:52 2018-08-28T21:52:57+03:00

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В новом телевизионном сезоне в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком», которое смотрят в более чем 5 миллионах семей по всей России, начинают вещание три эксклюзивных киноканала в формате HD. Star Cinema, Star Family и BOLT круглосуточно показывают любимые фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории соответственно. Новые на российском рынке телеканалы появились благодаря компании «Медиа Альянс», которая занимается их созданием, развитием и распространением на территории России.

Star Cinema ориентирован на женщин 25+. В центре его внимания – любовь, отношения и преодоление жизненных сложностей, повседневных и непредвиденных. Главной премьерой нового сезона станет мелодрама «Двойная жизнь» с Екатериной Волковой и Валерием Николаевым в главных ролях.

Героиня сериала испытывает шок, когда узнает, что у ее погибшего мужа была вторая семья, и не может смириться с изменой любимого даже после его смерти. В лирической комедии «Золушка.ru» юной провинциалке в исполнении Евгении Лозы предстоит начать новую жизнь в Москве, а герою мелодрамы «Отдам жену в хорошие руки», которого сыграл Григорий Антипенко, придется решать, что для него важнее – любовь к семье или внезапно вспыхнувшие чувства к молодой учительнице музыки.

Семейный канал Star Family рассчитан на зрителей старше 14 лет, он представляет фильмы и сериалы различных жанров – от исторических картин и образовательных проектов до мелодрам и триллеров. Например, героям приключенческого сериала «Остров ненужных людей», которые неожиданно оказались на необитаемом острове, предстоит узнать, кто и зачем отправил их туда. Они вынуждены противостоять опасностям, которые подстерегают их в джунглях. В сериале снялись такие известные актеры, как Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, Александр Панкратов-Черный, Александр Робак и Павел Трубинер.

Сериал «Папа напрокат» знакомит с историей матери-одиночки Ирины и ее десятилетнего сына Кирилла: мальчик принимает незнакомого мужчину за отца, а тому приходится подыгрывать, чтобы решить собственные проблемы. Главную роль исполнил мэтр отечественного кинематографа Сергей Гармаш. Проект «Отряд» с участием Игоря Лифанова наверняка придется по душе любителям сверхъестественного: герои сериала отправятся на поиски дочери губернатора и ее друзей в глухую деревню, с которой связаны странные слухи.

BOLT – канал для мужчин 25+: он предлагает широкий выбор боевиков, детективов, военных фильмов и сериалов. Авантюрная мелодрама «Жизнь и приключения Мишки Япончика» основана на самых ярких годах жизни знаменитого одесского грабителя, в котором народ видел своеобразного Робин Гуда. Роль легендарного преступника исполнил Евгений Ткачук.

Драма «Шулер» рассказывает об аферисте, который в советское время пытается не слишком честными способами заработать деньги, чтобы уехать из страны. Главный герой многосерийного детектива «Метод Фрейда» работает специальным консультантом в следственном отделе прокуратуры – его сыграл блистательный Иван Охлобыстин. Раскрывая преступления, он полагается на интуицию и научные методики, воссоздает биокинетические картины событий и психофизические портреты преступников и предугадывает их действия.

«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 240 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Караоке» и др.).

Сервис «Мультискрин» предоставляет возможность смотреть ТВ и видеоконтент от «Ростелекома» на абсолютно любом экране: телевизоре (с помощью стандартной ТВ-приставки, ОТТ-приставки или приложения в Smart TV LG и Samsung), компьютере и ноутбуке (с помощью видеопортала), планшете и смартфоне (с помощью мобильного приложения). «Мультискрин» все устройства объединяет в одно пространство для просмотра контента: купил фильм на одном устройстве – а смотришь на любом другом, начал просмотр на одном устройстве – а продолжил на другом и с того же самого места. Всего к «Мультискрину» можно подключить до пяти устройств, то есть девайсы всех членов семьи.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

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Компания «Медиа Альянс» является совместным предприятием Национальной Медиа Группы, одного из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющего активы ключевых сегментов российского медиарынка, и Discovery, Inc., портфолио которого представлено всемирно известными телевизионными брендами и охватывает более 220 стран мира.

«Медиа Альянс» занимается развитием и распространением телеканалов семейства Discovery, Turner и Star Media в России, среди которых такие всемирно известные бренды, как Discovery Channel, TLC, ID Investigation Discovery, Animal Planet, Discovery Science, DTX, Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold, Eurosport 4K, Cartoon Network, Boomerang и CNN, а также каналы Star Cinema, Star Family и BOLT.