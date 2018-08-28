Премьер-министр Татарстана против сноса Мергасовского дома в Казани и призвает к его реставрации

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-28T17:40:34+03:00

Здание было признано аварийным еще в 2002-ом, а в конце прошлого года жильцам пришли судебные иски о выселении

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- Нужно понимать, что этот дом – объект культурного наследия, его сносить, как остальные дома нельзя. Его нужно реставрировать, - заявил в этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин.

Однако, затрагивая тему финансирования работ, Песошин поспешил отметить, что подобный проект потребует больших затрат. Он также объяснил, почему дом у жителей не выкупают.

По словам главы татарстанского правительства, если посчитать цены на реставрацию с учетом того, что собственник жилья несет бремя по содержанию своего имущества, то стоимость квадратного метра там была бы отрицательной.

Подобный разговор зашел не столько из-за самого факта аварийности исторического здания, сколько из-за его жильцов. Им было предложено переехать из центра города в ЖК "Салават Купере" и в дома на улице Гафури, но они отказались.

Премьер-министр Татарстана отметил, что жители Мергасовского дома не могут жаловаться на то, что власти их в чем-то обделили, кроме местоположения.

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