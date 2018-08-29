Отделение КПРФ Татарстана подали заявку на проведение референдума о пенсионной реформе

СЕГОДНЯ 14:42 2018-08-29T14:42:13+03:00

По закону в регионе инициативная группа может быть только одна.

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Татарстанское отделение КПРФ накануне, 27 августа, подало заявление в ЦИК республики на регистрацию своей инициативной группы для проведения референдума в республике. Однако, две недели назад Центризбирком республики уже зарегистрировал от Татарстана группу музея трезвости из Нижегородской области.

- Очевидно же, что они не собираются проводить референдум, все делается, чтобы нам преградить дорогу, - возмутился второй секретарь татарстанского рескома КПРФ Артем Прокофьев. - Сейчас будет идти юридическая борьба, мы запросим документы по регистрации подгруппы музея трезвости и будем оспаривать их регистрацию.

От ЦИК Татарстана коммунистам придет ответ через две недели, но положительным он будет вряд ли, так как по закону в регионе инициативная группа может быть только одна.

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