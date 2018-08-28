2018-08-28T17:34:10+03:00
Происшествия

В Казани иномарка на «зебре» сбила двух девушек

С переломами и ссадинами пострадавших доставили в больницу
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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ДТП произошло ночью 28 августа на перекрестке улиц Абсалямова и Чистопольская. По впредварительным данным, две девушки переходили дорогу по «зебре» на разрешающий для них сигнал светофора. В свою очередь молодой человек за рулем паркетника «Черри Тиго» хотел проскочить в нарушении правил и не заметил девушек.

В результате оба пешехода были сбиты и отлетели в сторону. У машины же всего лишь помялся бампер и оторвало боковое зеркало. Несмотря на то что девушки были в сознании, самостоятельно передвигаться ни одна из них уже не могла. С переломами и ссадинами медики отвезли пострадавших в Горбольницу №7.

По словам водителя, он ехал по правилам на разрешенной скорости, а девушек заметил лишь в самый последний момент, но притормозить не успел.

Перекресток оборудован камерами видеонаблюдения и степень вины каждого участника ДТП предстоит определить по видеозаписи.

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