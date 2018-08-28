Президент Татарстана поздравил с завершением учебы выпускников университета Иннополис

СЕГОДНЯ 16:58 2018-08-28T16:58:20+03:00

49 бакалавров и 100 магистров уже получили приглашения на работу

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В этот вторник, 28 августа, в татарстанском наукограде чествовали выпускников университета Иннополис и посвящали первокурсников.

В рамках своей рабочей поездки торжество посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году обучение в первом российском ИТ-вузе закончили 49 бакалавров и 100 магистров. Все они уже получили приглашения на работу от резидентов особой экономической зоны «Иннополис» и компаний-партнеров вуза.

Также в этот вторник в университет Иннополис торжественно принял на первый курс 254 студента.

- Для строительства ИТ-города мы выбрали одно из лучших мест. Иннополис очень грамотно разработан. Востребованы университет и особая экономическая зона. Мы и дальше будем системно развивать город Иннополис, - сказал во время церемонии Рустам Минниханов.

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