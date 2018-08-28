2018-08-28T16:24:57+03:00
Экономика

ВТБ Страхование жизни: большинство полисов НСЖ родители оформляют на детей до 10 лет

Поделиться:
Изменить размер текста:

В преддверии Дня знаний компания ВТБ Страхование жизни провела исследование полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) для детей.

За период с января по июль этого года большую часть «детских» полисов (69%) клиенты оформили на детей до 10 лет, на возраст от 10 до 15 лет пришлось 26% заключенных договоров, старше 15 лет – 5%.

Продукты ВТБ Страхование жизни, ориентированные на детей, представлены программами «Уверенный старт» и «На вырост», доля продаж которых составляет 33% и 67% соответственно.

Полисы позволяют сформировать стартовый капитал для детей и внуков. По окончании программы ребенок гарантированно получит всю сумму накоплений, а также начисленный на нее инвестиционный доход. Программа также предусматривает страховую составляющую: уже после первого взноса клиент получает оперативную финансовую помощь при наступлении ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного.

- Любой родитель стремится обеспечить своего ребенка фундаментом – это хорошее образование, жилье или первоначальный взнос на ипотеку. Все это требует значительных финансовых затрат. Копить на эти цели целесообразно заранее – и чем раньше, тем лучше. Именно поэтому большая часть договоров открывается на детей в младшем возрасте, - прокомментировал генеральный директор ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарев.

СПРАВКА

ВТБ Страхование жизни входит в состав крупнейшей международной финансовой Группы ВТБ. Компания предлагает клиентам продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни и входит в ТОП-3 крупнейших российских страховщиков в сегменте ИСЖ и НСЖ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане выделили более миллиона рублей на строительство кладбища
В Татарстане около детской площадки произошла утечка цементной смеси
Под Казанью грузовики расплющили легковушку с людьми: в МВД Татарстана назвали предварительную причину трагедии
На стажировку татарстанских медиков в Германии и Нидерландах готовы потратить 4,1 миллиона рублей
Премьер-министр Татарстана против сноса Мергасовского дома в Казани и призвает к его реставрации
В Казани иномарка на «зебре» сбила двух девушек
Президент Татарстана поздравил с завершением учебы выпускников университета Иннополис
В Татарстане водителя иномарки, который снес с дороги грузовую «Газель», пришлось вырезать из машины
Банк "Советский", оздоровлением которого ранее занимался Татфондбанк, признали банкротом
Музыки не будет: в Чувашии за долги приставы арестовали гармонь и пианино
"Ак Барс" хочет обменять пойманного пьяным за рулем форварда
В 2018 году в Татарстане на выполнение 31 госпрограммы потратят 254,6 миллиарда рублей
В Чебоксарах особо опасного рецидивиста будут судить за то, что он насмерть забил женщину
"Ак Барс" может усилиться защитником "Нэшвила"
В Татарстане экс-полицейского начальника задержали за взятку в 500 тысяч рублей
Два казанских композитора стали лауреатами всероссийского конкурса сочинителей
День города-2018 в Казани: какие улицы перекроют и когда
Житель Марий Эл, освободившийся из колонии этим летом, пойдет под суд за изнасилование своей матери
Из-за празднования 100-летия Юдино запретят парковку и перекроют улицы
В Казани водитель иномарки сбил ребенка и сбежал
Житель Чебоксар, отсидев 17 лет за секс-насилие над детьми, снова пойдет под суд за приставание
В Татарстане на АЗС из-за вспышки газо-воздушной смеси пострадал заправщик
В Татарстане впервые построят двухуровневый пляж за 9,6 миллиона рублей
В школах Казани обновят асфальт
В Набережных Челнах БТР протаранил грузовик
В казанском парке устроят дискотеку 70-х
День знаний в Чебоксарах будет безалкогольным