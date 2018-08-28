В Татарстане около детской площадки произошла утечка цементной смеси

СЕГОДНЯ 18:39 2018-08-28T18:40:13+03:00

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На «горячую линию» Минкологии Татарстана поступил звонок из Лениногорска. Очевидец сообщил, что из-за забора, за которым ведется строительство, на траву около десткой площадки вытекает цементная смесь.

Сотрудники ведомства выехали указанное место, чтобы разобраться. Информация подтвердилась: по периметру ограждения строительный материал вытек на 7 метров, ширина полосы разлива составила 1 метр, а площадь лужи, образованной на зеленой зоне - 5 квадратных метров.

Во время повторной проверки цементное пятно было устранено, но по факту произошедшего уже возбуждено административное дело. Предпритие, допустившие разлив, обвиняется в несоблюдении экологических и санитарных требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами.

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