В Татарстане водителя иномарки, который снес с дороги грузовую «Газель», пришлось вырезать из машины
28 августа в 10.19 на единый номер экстренных служб «112» Заинского района пришло сообщение о ДТП. На место выехал дежурный караул ПСЧ-88. На улице Нариманова города Заинска легковой автомобиль «Мазда» на огромной скорости врезался в грузовую «Газель».
В результате, грузовик отбросило в кювет на несколько метров, а у водителя линомарки в салоне зажало нижнюю часть туловища.
Фото: МЧС Татарстана
Пожарные ПСЧ-88 с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента срезали салазки сиденья, разжали панель, срезали петли дверей и извлекли водителя. 44-летний мужчина был без сознания. Он с ушибами и черепно-мозговой травмой был госпитализирован.
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