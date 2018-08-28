В Татарстане водителя иномарки, который снес с дороги грузовую «Газель», пришлось вырезать из машины

СЕГОДНЯ 16:08 2018-08-28T16:08:43+03:00

Удар был такой силы, что отечественный многотонник выбросило в кювет

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28 августа в 10.19 на единый номер экстренных служб «112» Заинского района пришло сообщение о ДТП. На место выехал дежурный караул ПСЧ-88. На улице Нариманова города Заинска легковой автомобиль «Мазда» на огромной скорости врезался в грузовую «Газель».

В результате, грузовик отбросило в кювет на несколько метров, а у водителя линомарки в салоне зажало нижнюю часть туловища.

Фото: МЧС Татарстана

Пожарные ПСЧ-88 с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента срезали салазки сиденья, разжали панель, срезали петли дверей и извлекли водителя. 44-летний мужчина был без сознания. Он с ушибами и черепно-мозговой травмой был госпитализирован.

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