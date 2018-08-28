Музыки не будет: в Чувашии за долги приставы арестовали гармонь и пианино

СЕГОДНЯ 15:19 2018-08-28T15:28:18+03:00

Ни работы, ни машины, ни квартиры у должников не оказалось - только гармонь и пианино Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В продолжении рейда должников в Чувашии, были выявлены еще два злостных неплательщика.

Так, в Красночетайском районе был найден мужчина, который на протяжении нескольких лет не платил алименты. Общий долг гражданина составляет почти 100 тысяч рублей. Однако на данный момент он не имеет работы, а в его собственности приставы не обнаружили ни автомобиля, ни недвижимости. Единственной дорогой вещью мужичины была гармонь. На нее и пришлось наложить арест.

В тот же день в Алтарыском районе приставы вышли на женщину, имеющая долги перед комерческой организацией. Здесь аналогичная история: ни машины, ни квартиры, ни работы. Правда, в отличии от гармони, у женщины было пианино. Пришлось арестовать его.

Всем любителям музыки дали 10 дней на решение вопроса с оплатой долгов. В противном случае, инструменты будут проданы, а вырученные деньги отдадут взыскателям.

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