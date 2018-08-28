2018-08-28T15:55:21+03:00
Экономика

Банк "Советский", оздоровлением которого ранее занимался Татфондбанк, признали банкротом

Слушание прошло в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Алина ГАБДУЛИНА
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В общей сложности на оздоровление "Советского" Татфондбанком было получено 10,8 миллиардов рублейВ общей сложности на оздоровление "Советского" Татфондбанком было получено 10,8 миллиардов рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банк "Советский" банкротом. Соответствующий иск в суд ранее подал Центробанк.

С Татарстаном этот банк связывает то, что в 2016 году на его санацию - финансовое оздоровление, кредит брал Татфондбанк.

В общей сложности на санацию банка "Советский" было получено 10,8 миллиардов рублей. Довести дело до конца тогда не получилось, потому что очень скоро Татфондбанк стал сам испытывать трудности, а потом и вовсе рухнул, вследствие чего в невском банке вновь ввели временную администрацию.

Лицензия на осуществление банковских операций у новоиспеченного банкрота была отозвана еще 3 июля. Тогда же часть имущества и обязательства банка получил Московский кредитный банк.

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