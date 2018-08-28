"Ак Барс" хочет обменять пойманного пьяным за рулем форварда

СЕГОДНЯ 14:56 2018-08-28T14:56:49+03:00

В казанском клубе Ярослава Косова точно не будет

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Казанский "Ак Барс" новый сезон КХЛ начнет без форварда Ярослава Косова. Нападающий, который в минувшем сезоне помог клубу выиграть Кубок Гагарина, забив 6 голов и отдав 6 передач в 30 матчах за команду, точно продолжит карьеру в другом клубе. Он так и не принял предложение "Ак Барса".

- Ещё весной клуб сделал ему квалификационное предложение, которое он не принял. По нему идёт работа, агент Косова предлагает клубу варианты, которые нас не устраивают. Сейчас мы ищем обмен, в нашем коллективе он играть не будет, это точно, - заявил генменеджер клуба Рафик Якубов.

Напомним, что в конце мая текущего года Косова поймали за рулем чужого автомобиля, а именно такси, в состоянии алкогольного опьянения.

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