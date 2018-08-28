2018-08-28T14:56:49+03:00
Спорт

"Ак Барс" хочет обменять пойманного пьяным за рулем форварда

В казанском клубе Ярослава Косова точно не будет
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

Казанский "Ак Барс" новый сезон КХЛ начнет без форварда Ярослава Косова. Нападающий, который в минувшем сезоне помог клубу выиграть Кубок Гагарина, забив 6 голов и отдав 6 передач в 30 матчах за команду, точно продолжит карьеру в другом клубе. Он так и не принял предложение "Ак Барса".

- Ещё весной клуб сделал ему квалификационное предложение, которое он не принял. По нему идёт работа, агент Косова предлагает клубу варианты, которые нас не устраивают. Сейчас мы ищем обмен, в нашем коллективе он играть не будет, это точно, - заявил генменеджер клуба Рафик Якубов.

Напомним, что в конце мая текущего года Косова поймали за рулем чужого автомобиля, а именно такси, в состоянии алкогольного опьянения.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «"Ак Барс" в новом сезоне КХЛ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Музыки не будет: в Чувашии за долги приставы арестовали гармонь и пианино
В 2018 году в Татарстане на выполнение 31 госпрограммы потратят 254,6 миллиарда рублей
В Чебоксарах особо опасного рецидивиста будут судить за то, что он насмерть забил женщину
"Ак Барс" может усилиться защитником "Нэшвила"
В Татарстане экс-полицейского начальника задержали за взятку в 500 тысяч рублей
Два казанских композитора стали лауреатами всероссийского конкурса сочинителей
День города-2018 в Казани: какие улицы перекроют и когда
Житель Марий Эл, освободившийся из колонии этим летом, пойдет под суд за изнасилование своей матери
Из-за празднования 100-летия Юдино запретят парковку и перекроют улицы
В Казани водитель иномарки сбил ребенка и сбежал
Житель Чебоксар, отсидев 17 лет за секс-насилие над детьми, снова пойдет под суд за приставание
В Татарстане на АЗС из-за вспышки газо-воздушной смеси пострадал заправщик
В Татарстане впервые построят двухуровневый пляж за 9,6 миллиона рублей
В школах Казани обновят асфальт
В Набережных Челнах БТР протаранил грузовик
В казанском парке устроят дискотеку 70-х
День знаний в Чебоксарах будет безалкогольным