В 2018 году в Татарстане на выполнение 31 госпрограммы потратят 254,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-28T14:40:58+03:00

На 1 июля этого года, фактический объем финансирования госпрограмм составил 213,3 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из них лишь 29,3 миллиарда - это деньги федерального бюджета

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В этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана премьерн-министр республики Алексей Песошин сообщил, что в 2018 году на выполнение в регионе 31 госпрограммы выделено 254,6 миллиарда рублей.

При этом, по его словам, их реализация составляет 96,1% всех расходов, запланированных в бюджете Татарстана.

И лишь 29,3 миллиарда рублей от озвученной суммы – это средства федеральной казны.

Далее почти 161 миллиард рублей из бюджета Татарстана, 3,3 млрд - из местных бюджетов, а также 61 миллиард рублей из внебюджетных источников.

По данным главы республиканского правительства на 1 июля этого года, фактический объем финансирования госпрограмм составил 213,3 миллиарда рублей.

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