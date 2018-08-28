В Татарстане выделили более миллиона рублей на строительство кладбища

СЕГОДНЯ 19:17 2018-08-28T19:17:30+03:00

Оно будет как мусульманским, так и христианским

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Стало известно, что в поселке Актюбинский Азнакаевского района Татарстана в скором времени появится новое кладбище. На его строительство из муниципального бюджета уже выделен 1,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок 28 августа.

Согласно техническому заданию, кладбище будет как христианским, так и мусульманским. На все время монтажных работ заказчик требует исполнения мероприятий по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и малых архитектурных форм. В эксплуатацию кладбище должно быть сдано не позднее 31 октября текущего года.

Исполнитель договора будет выявлен посредством аукциона 10 сентября, а заявки на участие в тендере принимаются вплоть до 5 числа того же месяца.

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