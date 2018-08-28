2018-08-28T13:59:38+03:00
Спорт

"Ак Барс" может усилиться защитником "Нэшвила"

Клуб ведет переговоры с Алексеем Емелиным
Владимир КРУПСКИЙ
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Емелин уже выступал ранее за "Ак Барс".Емелин уже выступал ранее за "Ак Барс".Фото: Ак Барс
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Казанский "Ак Барс" готовится стартовать в новом сезоне КХЛ. Уже 1 сентября казанцы на своей площадке примут питерский СКА. Состав команды фактически сформирован. Впрочем, в клубе рассматривабют возможность усилить состав.

– Селекция продолжается весь сезон. По поводу усиления мы постоянно общаемся с главным тренером, сейчас считаем, что нам нужно усилить защитную линию. Ищем варианты, работаем, по фамилиям никого сказать не могу, - рассказал генменеджер клуба Рафик Якубов.

Одним из возможных вариантов усиления обороны называется защитник Алексей Емелин. В минувшем сезоне он выступал за "Нэшвил" в НХЛ и в 76 матчах забросил 1 шайбу и сделал 8 передач. Якубов не стал скрывать, в "Ак Барсе" проявляют интерес к Емелину.

– Идут переговоры, мы на связи, но ничего конкретного сейчас нет, - отметил генменеджер клуба.

Напомним, что Емелин выступал за "Ак Барс" с 2007 по 2013 годы.

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