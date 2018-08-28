2018-08-28T14:05:07+03:00
Происшествия

В Чебоксарах особо опасного рецидивиста будут судить за то, что он насмерть забил женщину

Утверждается, что, когда она скончалась после побоев, мужчина вытащил тело в подъезд и бросил
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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33-летнего жителя города Чебоксары обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь с 4 на 5 мая этого года в столице Чувашии мужчина гостил в квартире у своего знакомого. Там, они выпивали с малознакомой 39-летней женщиной.

Между ней и обвиняемым во время застолья вспыхнула ссора. В результате которой мужчина жестоко избил женщину. Он нанес ей не менее 39 ударов руками и ногами, в том числе и по голове.

От этих побоев потерпевшая скончалась на месте. Обвиняемый же просто вытащил ее тело из квартиры в подъезд и бросил там. Погибшую в итоге на следующий день обнаружила уборщица. После чего горожанина задержали и поместили под стражу.

- Расследование данного уголовного дела завершено. Все материалы направлены в суд, - сообщают в СУ СКР Чувашии.

Во время следствия было установлено, что обвиняемый уже был судим несколько раз, в том числе и за избиение другой женщины.

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