На стажировку татарстанских медиков в Германии и Нидерландах готовы потратить 4,1 миллиона рублей
Темой стажировки, на которую отправятся 20 медриков Татарстана станет организация обслуживания и инновационные технологии в медицине. Обучение пройдет в Германии и Нидерландах. На это из бюджета республики выделяют 4,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Обучение стажирующихся займет в общей сложности 32 академических часа. Среди прочего, татарстанцы выслушают лекции по организации управления больницей и реабилитации больных. Помимо этого татарстанцы побывают в медучреждениях по специализации, поработают в зарубежных клиниках и поучаствуют в дискуссиях.
О том, кем именно окажутся эти 20 представителей Татарстана пока не сообщается, но известно, что по два человека будут направлены из нейрохирургии, неврологии, травмотологии и хирургии, по одному человеку - психологии, рентгенхирургии, реабилитологии, скорой медицинской помощи и администрации, трое - гинекологии и четверо - анестезиологии.
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