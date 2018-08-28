2018-08-28T17:59:09+03:00
Экономика

На стажировку татарстанских медиков в Германии и Нидерландах готовы потратить 4,1 миллиона рублей

Эти деньги выделят из бюджета республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего за рубеж готовы от республики отправить 20 медиков.Всего за рубеж готовы от республики отправить 20 медиков.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Темой стажировки, на которую отправятся 20 медриков Татарстана станет организация обслуживания и инновационные технологии в медицине. Обучение пройдет в Германии и Нидерландах. На это из бюджета республики выделяют 4,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Обучение стажирующихся займет в общей сложности 32 академических часа. Среди прочего, татарстанцы выслушают лекции по организации управления больницей и реабилитации больных. Помимо этого татарстанцы побывают в медучреждениях по специализации, поработают в зарубежных клиниках и поучаствуют в дискуссиях.

О том, кем именно окажутся эти 20 представителей Татарстана пока не сообщается, но известно, что по два человека будут направлены из нейрохирургии, неврологии, травмотологии и хирургии, по одному человеку - психологии, рентгенхирургии, реабилитологии, скорой медицинской помощи и администрации, трое - гинекологии и четверо - анестезиологии.

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