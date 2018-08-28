В Татарстане экс-полицейского начальника задержали за взятку в 500 тысяч рублей
Как сообщают в следственном комитете Татарстана в отношении 36-летнего Ильнара Залялова возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Бывший полицейский задержан.
По версии следствия, в 2014 году, являясь начальником по борьбе с организованной преступностью (БОП) МВД Татарстана, получил от двух граждан наличные и стройматериалы на суму в 500 тысяч рублей. За эти деньги он должен был оказывать общее покровительство.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в следственном комитете Татарстана.
Стоит отметить, что после ухода с поста начальника БОП МВД Татарстана Ильнар Залялов в конце января этого года возглавил отдел МВД по Лаишевскому району.
СПРАВКА
Ильнар Залялов родился в Апастовском районе, женат и имеет двоих детей. Окончил Казанский юридический институт.
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